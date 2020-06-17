Tarsus İdmanyurdu'nda koronavirüse rastlanmadı
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nda futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.
17.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:13
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nda futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.
Kulüp Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün kulüp tesislerinde futbolcu ve kulüp çalışanlarının Kovid-19 testinden geçtiğini söyledi.
Can, yapılan testlerin negatif çıkması üzerine takımın yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını kaydetti.
Kaynak: AA