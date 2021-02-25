Tarsus İdmanyurdu'nda hedef play-off
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Tarsus İdmanyurdu'nda hedef play-off

25.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:02
Tarsus İdmanyurdu'nda hedef play-off

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu'nun basın sözcüsü Hakan Canan Can, Kırşehir Belediye Spor galibiyetiyle play-off yolunda önemli bir zafer kazandıklarını söyledi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu'nun basın sözcüsü Hakan Canan Can, Kırşehir Belediye Spor galibiyetiyle play-off yolunda önemli bir zafer kazandıklarını söyledi.

Can, AA muhabirine, Kırşehir ekibi karşısına 3 önemli oyuncularından yoksun çıktıklarını ancak maçtan 3 puanla ayrılmayı başardıklarını belirtti.

Çok önemli 3 puan kazandıklarını aktaran Can, "Bu kıymetli galibiyet ile adım adım play-off hedefimize yaklaşıyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta Ankara deplasmanında oynayacağımız Mamak FK maçını düşünüyoruz. Bu önemli maç için yine hedefimiz galip gelerek 3 puanla Tarsus'umuza dönmek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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