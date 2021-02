Tarsus İdmanyurdu 2. Başkanı Can: "Pazarspor galibiyetiyle şeytanın bacağını kırdık"

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tarsus İdmanyurdu'nun 2. Başkanı ve Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Pazarspor'u 1-0 yenmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Can, AA muhabirine, Kovid-19 testi pozitif çıkan 5, sakatlığı bulunan 2 futbolcunun kadroda olmamasına rağmen konuk takım karşısında elde ettikleri başarı nedeniyle tüm takımı kutladığını söyledi.

Galibiyeti taraftarlara armağan ettiğini bildiren Can, "Pazarspor galibiyetiyle şeytanın bacağını kırdık. Kovid-19'dan dolayı maçlarımıza gelemeyen taraftarlarımızın desteğini her zaman yüreğimizde hissediyoruz. Pazar günü deplasmanda oynayacağımız zorlu Sakaryaspor maçına yine 7 eksikle çıkacağız. Bu müsabakada da her zaman olduğu gibi futbolcu kardeşlerimize, teknik heyetimize ve hocalarımıza güvenimiz sonsuzdur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt