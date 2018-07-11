Tarsus İdman Yurdu Yönetiminden Ünal'a Ziyaret

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Tarsus İdman Yurdu'nun yeni yönetimi, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal'ı ziyaret etti.

Ünal, makamında kabul ettiği kulübün yöneticilerine başarılar dileyerek, ilçedeki herkesin takıma destek vermesi gerektiğini söyledi.

Tarsus İdman Yurdu Kulüp Başkanı Eyüphan Eyüboğlu da takımı başarılı yapmak için çalıştıklarını ifade ederek, bir yandan transferlere devam ederken bir yandan da kamp programları hazırlayacaklarını aktardı.