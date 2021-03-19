Tarsus İdman Yurdu Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı ziyaret etti
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Tarsus İdman Yurdu Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı ziyaret etti

19.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:48
Tarsus İdman Yurdu Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı ziyaret etti

Misli.com İkinci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Misli.com İkinci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı makamında ziyaret etti.

En son yapılan kongrede Tarsus İdman Yurdu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Harun Şahin Kırbıyık ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Başkan Bozdoğan'ı ziyaret ederek takımla ilgili projelerini aktardı.

Cumhuriyetle yaşıt Tarsus İdman Yurdu'nu Türkiye'nin en önemli markalarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Kırbıyık, Tarsus'a yeni bir stadyum ve spor kompleksi yaptıracaklarını, önemli projelerle Tarsus İdman Yurdu'na hak ettiği katkıları sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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