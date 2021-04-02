Tarsus İdman Yurdu şampiyonluk hedefliyor
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Tarsus İdman Yurdu şampiyonluk hedefliyor

Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Spor
Tarsus İdman Yurdu şampiyonluk hedefliyor

Misli.com 2.'nci Lig Kırmızı grupta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu'nun Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, önümüzdeki yıl şampiyon olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Misli.com 2.'nci Lig Kırmızı grupta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu'nun Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, önümüzdeki yıl şampiyon olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Karabıyık, düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiklerinden itibaren en ilk olarak tesislerde iyileştirmeler yaptıklarını belirtti.

Yönetim kurulu olarak büyük hedefleri bulunduğunu ifade eden Kırbıyık, şunları söyledi:

"Tarsus İdmanyurdu olarak kimseden para istemiyoruz. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'dan maddi bir beklentimiz yok. Kendisinden manevi destek istiyoruz. Bu konuda yardımcı da oluyor. Tarsus'a yakışır yeni bir stat ve bunun yer aldığı bir spor kompleksi yaptırmak istiyoruz. Önümüzdeki sezon şampiyon olabilecek bir kadro oluşturacağız. Teknik Direktörümüz Ergün Penbe ile yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl 2. Ligde şampiyon olmayı hedefliyoruz. 100. yıldaki hedefimiz tabii ki Süper Ligdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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