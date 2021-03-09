Tarsus İdman Yurdu'nun yeni kulüp başkanı Harun Şahin Kırbıyık oldu

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nun genel kurulunda başkanlığa Harun Şahin Kırbıyık seçildi.

Tarsus Belediyesi nikah salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Kırbıyık Tarsus İdman Yurdu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Genel kurulun tek adayı Kırkbıyık'ın sunduğu yönetim kurulu, katılımcıların oy çokluğuyla göreve getirildi.

Kırbıyık, konuşmasında, büyük Tarsus yürüyüşünü başlattıklarını söyleyerek, "Söz verdiğimiz her şeyi yapacağız. Amatör bir ruh ve profesyonel yaklaşımlarla Tarsus İdman Yurdu'muzu layık olduğu yerlere taşıyacağız. Yıldız futbolcular yetiştireceğiz." diye konuştu.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise telefonla katıldığı genel kurulda yeni seçilen başkan ve yönetim kurulunu kutlayarak, her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt