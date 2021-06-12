Tarsus İdman Yurdu'nun lisanslı ürün mağazası açıldı
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Tarsus İdman Yurdu'nun lisanslı ürün mağazası açıldı

Tarsus İdman Yurdu'nun lisanslı ürün mağazası açıldı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nun lisanslı ürünlerinin satılacağı mağaza ile taraftarlar derneği binasının açılışı yapıldı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nun lisanslı ürünlerinin satılacağı mağaza ile taraftarlar derneği binasının açılışı yapıldı.

Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki mağaza ve derneğin açılışı ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, açılışta, mağazanın hayırlı olması temennisinde bulunarak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da takıma maddi ve manevi destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından mağaza ve dernek binasının açılışı yapıldı.

Tarsus İdman Yurdu'nun lisanslı ürün mağazası açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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