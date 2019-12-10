Tarsus İdman Yurdu'nda Musa Atay dönemi

10.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:32

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nun kulüp başkanlığına Musa Atay seçildi.

Kulübün, Tarsus Belediyesi'nin nikah salonunda yapılan olağanüstü genel kurulunda, yönetim seçimi için tek liste sunuldu.

Başkanlığa seçilen Atay, Tarsus İdman Yurdu'nun, ilçedeki herkesin takımı olduğunu belirterek, "Hep birlikte el ele vererek, takımımızı hak ettiği gibi yönetip, hak ettiği yere taşıyacağız." dedi.

Kaynak: AA