Tarsus İdman Yurdu'nda kulüp başkanı Serhat Servet Dövenci oldu
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun Kulüp Başkanı Serhat Servet Dövenci oldu.
14.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:08
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun Kulüp Başkanı Serhat Servet Dövenci oldu.
Tarsus Belediyesi nikah salonunda düzenlenen olağan genel kurul toplantısında, seçime tek listeyle gidildi.
Başkanlığa seçilen Dövenci, kulübü üst sıralara taşımak için çalışacaklarını söyledi.
Genel kurula Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da katıldı.
Kaynak: AA