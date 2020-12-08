Tarsus İdman Yurdu'nda hedef üçte üç
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tarsus İdman Yurdu'nda hedef üçte üç

08.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:57
Tarsus İdman Yurdu'nda hedef üçte üç

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu yarın deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçından galibiyet hedefliyor.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu yarın deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçından galibiyet hedefliyor.

Ligde oynadıkları son iki maçı kazanarak çıkışa geçtiklerini belirten Tarsus İdman Yurdu Yönetim Kurulu 2. Başkanı ve Kulüp Basın Sözcüsü Hakan Canan Can yarın deplasmanda oynayacakları Etimesgut Belediyespor maçını da kazanarak galibiyet serisini 3'e çıkartmak istediklerini söyledi. Basın Sözcüsü Can, ligde iyi bir hava yakaladıklarını, bu olumlu havayı sürdürmek istediklerini kaydederek, Etimesgut Belediyespor maçının çok zor bir 90 dakikaya sahne olacağını bildiklerini vurguladı. Can, sahadan puanlarla ayrılmak için tüm güçleriyle mücadele vereceklerini dile getirdi.

Teknik ekip ve oyuncularına yönetim kurulu olarak güvendiklerini belirten Can, Etimesgut Belediyespor maçı ile ilgili şunları söyledi:

"Tarsus İdman Yurdu'muzun zorlu dönemlerden geçtiği bu süreçte, ligimizin güçlü takımlarından Turgutluspor'u 4-0 yenmemizin mutluluğunu yaşıyoruz. Deplasmanda yarın oynayacağımız Etimesgut Belediyespor maçından puan ve puanlarla dönmeyi arzuluyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Türkiye'nin büyük kulüplerinden Beşiktaş ile 17 Aralık'ta karşılaşacağız. Öncelikli olarak önümüzde ligde yarın deplasmanda oynayacağımız Etimesgut Belediyespor müsabakası var. Lige Etimesgut Belediyespor ve Ziraat Türkiye Kupasında oynayacağımız Beşiktaş maçlarında Teknik Direktörümüz Ergün Penbe ile futbolcularımıza güveniyoruz. Ligde yakaladığımız çıkışı ve istikrarı sürdürerek zirveye emin adımlarla yaklaşmak istiyoruz. Gençlerimize, takımımıza maddi ve manevi destek sağlayan Tarsus Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan'a teşekkür ederken, Tarsus İdman Yurdu yönetimi olarak takımımızın başarısı için her zaman maddi-manevi yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İş adamı Kırbıyık, Tarsus İdman Yurdu taraftarlarıyla buluştu
İş adamı Kırbıyık, Tarsus İdman Yurdu taraftarlarıyla buluştu
2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 4 Turgutluspor: 0
2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 4 Turgutluspor: 0
Çarşambaspor, İçel İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu
Çarşambaspor, İçel İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert Seren Serengil İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Gökhan Gönül Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Türk Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarsus İdman Yurdu'nda hedef üçte üç - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 12:00:46. #1.15#
title