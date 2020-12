Tarsus İdman Yurdu'nda hedef üçte üç

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu yarın deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçından galibiyet hedefliyor.

Ligde oynadıkları son iki maçı kazanarak çıkışa geçtiklerini belirten Tarsus İdman Yurdu Yönetim Kurulu 2. Başkanı ve Kulüp Basın Sözcüsü Hakan Canan Can yarın deplasmanda oynayacakları Etimesgut Belediyespor maçını da kazanarak galibiyet serisini 3'e çıkartmak istediklerini söyledi. Basın Sözcüsü Can, ligde iyi bir hava yakaladıklarını, bu olumlu havayı sürdürmek istediklerini kaydederek, Etimesgut Belediyespor maçının çok zor bir 90 dakikaya sahne olacağını bildiklerini vurguladı. Can, sahadan puanlarla ayrılmak için tüm güçleriyle mücadele vereceklerini dile getirdi.

Teknik ekip ve oyuncularına yönetim kurulu olarak güvendiklerini belirten Can, Etimesgut Belediyespor maçı ile ilgili şunları söyledi:

"Tarsus İdman Yurdu'muzun zorlu dönemlerden geçtiği bu süreçte, ligimizin güçlü takımlarından Turgutluspor'u 4-0 yenmemizin mutluluğunu yaşıyoruz. Deplasmanda yarın oynayacağımız Etimesgut Belediyespor maçından puan ve puanlarla dönmeyi arzuluyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Türkiye'nin büyük kulüplerinden Beşiktaş ile 17 Aralık'ta karşılaşacağız. Öncelikli olarak önümüzde ligde yarın deplasmanda oynayacağımız Etimesgut Belediyespor müsabakası var. Lige Etimesgut Belediyespor ve Ziraat Türkiye Kupasında oynayacağımız Beşiktaş maçlarında Teknik Direktörümüz Ergün Penbe ile futbolcularımıza güveniyoruz. Ligde yakaladığımız çıkışı ve istikrarı sürdürerek zirveye emin adımlarla yaklaşmak istiyoruz. Gençlerimize, takımımıza maddi ve manevi destek sağlayan Tarsus Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan'a teşekkür ederken, Tarsus İdman Yurdu yönetimi olarak takımımızın başarısı için her zaman maddi-manevi yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı