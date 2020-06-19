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Tarsus İdman Yurdu'nda ekonomik sıkıntı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off mücadelesi veren Tarsus İdman Yurdu basın sözcüsü Hakan Canan Can, takımın maddi sorun yaşadığını, ancak sorunun büyük olmadığını belirtti.

Tarsus İdman Yurdu'nda ekonomik sıkıntı
19.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:12

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off mücadelesi veren Tarsus İdman Yurdu basın sözcüsü Hakan Canan Can, takımın maddi sorun yaşadığını, ancak sorunun büyük olmadığını belirtti.

Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın içinde bulunduğu maddi sorunları birkaç gün içerisinde çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin en büyük takımlarında dahi ekonomik sıkıntılar ve sorunların olduğuna dikkati çeken Can, şöyle devam etti:

"Play-off mücadelesi veren takımımızın yaklaşık 3 milyon lira civarında futbolculara borcu var. Ekonomik sorunlardan dolayı bir süredir ödemelerden yana bir sıkıntımız oldu. Bu sorunları ve problemleri birkaç güne kadar halletmiş olacağız. Futbolcu kardeşlerimizden biraz anlayış ve hoşgörü istedik. Birkaç gün içerisinde futbolcularımızla birlikte, teknik heyetin ve kulüpte görev yapan personelin maaşlarını ödeyeceğiz. Sıkıntı var ama aşılmayacak sıkıntılar değil."

"Tarsus'un bu sıkıntıları aşacak gücü var"

Teknik direktör Ergün Penbe de, futbolcular ve kulübün bazı yöneticileriyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Sorunların en kısa zamanda çözüleceğine inandığını dile getiren Penbe, "Futbolun olduğu her yerde sıkıntı vardır. Ancak maalesef kulüpler ekonomik boyutu büyük borçlara sahipler. Bu sıkıntı sadece bizim kulübümüzde değil, her kulüpte var. Bir an önce takımı psikolojik ve moral olarak kalan 6 maça hazırlamak istiyoruz. Ekibimizle çok iyi, inanılmaz bir arkadaşlık yakaladık. Bunun ekonomik sıkıntılardan dolayı bozulmasını istemiyoruz. Tarsus'un bu sıkıntıları aşacak gücü var." diye konuştu.

Kaynak: AA

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