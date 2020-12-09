Tarsus İdman Yurdu'nda beraberlik yönetimi sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tarsus İdman Yurdu'nda beraberlik yönetimi sevindirdi

09.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:48
Tarsus İdman Yurdu'nda beraberlik yönetimi sevindirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, Etimesgut Belediyespor deplasmanından 1 puan almanın sevinci yaşanıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, Etimesgut Belediyespor deplasmanından 1 puan almanın sevinci yaşanıyor.

Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, AA muhabirine son haftalarda aldıkları başarılı sonuçlarla teknik heyetle futbolcuların moral ve motivasyonun üst düzeyde olduğunu söyledi.

Can, bugün deplasmanda karşılaştıkları Etimesgut Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan aldıklarını belirtti.

Takımın gerek ligde gerekse Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı sonuçlar aldığını ifade eden Can, şöyle devam etti:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda Türkiye'nin büyük kulüplerinden birisi olan Beşiktaş ile 17 Aralık'ta karşı karşıya geleceğiz. Teknik direktörümüz Ergün Penbe ile futbolcularımıza güvenimiz tam. Lig maçlarında yakaladığımız başarılı çıkışı ve istikrarı sürdürerek üst sıralara doğru emin adımlarla yürüyoruz. Takımımıza maddi ve manevi destek sağlayan Tarsus Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'a teşekkür ediyoruz."

Can, ayrıca hafta sonu Kastamonuspor ile karşılaşacaklarını, bu maçtan da 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

İlgili Haberler

Tarsus İdman Yurdu'nda hedef üçte üç
Tarsus İdman Yurdu'nda hedef üçte üç
2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 4 Turgutluspor: 0
2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 4 Turgutluspor: 0
İş adamı Kırbıyık, Tarsus İdman Yurdu taraftarlarıyla buluştu
İş adamı Kırbıyık, Tarsus İdman Yurdu taraftarlarıyla buluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Ezgi Mola Yıldız Tilbe Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Sinan Gümüş Ersun Yanal Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarsus İdman Yurdu'nda beraberlik yönetimi sevindirdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 17:05:13. #1.14#
title