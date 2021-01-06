Tarsus İdman Yurdu kötü gidişata "dur" demek istiyor
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Tarsus İdman Yurdu kötü gidişata "dur" demek istiyor

06.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:18
Tarsus İdman Yurdu kötü gidişata

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nda, elde edilecek galibiyetlerle çıkışa geçmenin hesapları yapılıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nda, elde edilecek galibiyetlerle çıkışa geçmenin hesapları yapılıyor.

Basın sözcüsü Hakan Canan Can, AA muhabirine, ligde son olarak Kırklarelispor karşısına çıktıkları maçın 1-1 tamamlandığını anımsattı.

Müsabakada beklemedikleri bir anda gol yediklerini belirten Can, "Gol sonrası bocaladık ve daha sonra toparlandık. Takım olarak gerçekten iyi bir ekibiz. Ancak zaman zaman her takım gibi talihsizlikler yaşayabiliyoruz. Birkaç haftadır takım olarak kötü bir dönemden geçtik. Son birkaç haftadır aldığımız kötü sonuçlar nedeniyle üzüldük." ifadesini kullandı.

Can, galibiyet serisi yakalayıp kötü gidişatı durdurmak istediklerini, ligde başarı elde etmeye odaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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