Tarsus İdman Yurdu, Karacabey Belediyespor galibiyetiyle moral buldu

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, hafta sonu evinde Karacabey Belediyespor'u 3-2 yenerek moral buldu.

Kulüp basın sözcüsü Hakan Canan Can, AA muhabirine Karacabey Belediyespor karşılaşmasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 5 oyuncunun yanı sıra 2'si sakat olmak üzere 7 oyuncudan mahrum olarak çıktıklarını belirtti.

Can, maçta futbolcularının kıyasıya mücadele ederek sahadan galip gelmesini bildiğini kaydetti.

Teknik direktör Ergün Penbe ve futbolcuları kutlayan Can, Perşembe günü deplasmanda karşılaşacakları Bodrumspor maçından da puanla dönmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt