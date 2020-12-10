Tarsus İdman Yurdu, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi
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Tarsus İdman Yurdu, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi

10.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:46
Tarsus İdman Yurdu, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi

Türkiye Kupasında 5. Eleme Turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Tarsus İdman Yurdu, tur atlamak istiyor.

Türkiye Kupasında 5. Eleme Turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Tarsus İdman Yurdu, tur atlamak istiyor.

2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Tarsus İdman Yurdu, Beşiktaş ile deplasmanda 17 Aralık Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Kupada güçlü bir rakip çıktığını belirten Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Serhat Servet Dövenci, Türkiye'nin önemli takımlarından Beşiktaş ile karşılaşmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi. Kupada tur atlayacaklarını söyleyen Dövenci, takım olarak hedeflerinin kupada bir üst tura çıkmak olduğunu belirtti.

"Beşiktaş maçında gülen taraf olmak istiyoruz"

Dövenci, "Türkiye Kupasında 5. Eleme turunda Beşiktaş rakibimiz oldu. Ülkemizin güzide kulübüyle karşılaşmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bizim için tarihi bir müsabaka olacak. Beşiktaş maçı oldukça zor geçeğine inanıyorum. Bu maçta gülen taraf olmak istiyoruz. Beşiktaş'ı yenerek bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum, takımımıza güveniyorum. Tecrübeli Teknik Direktörümüz Ergün Penbe'nin liderliğinde, oyuncularımızın azmiyle bu müsabakada galip gelen olmak istiyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın her zaman büyük destek gördüklerini ifade eden Dövenci, "Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan bize her zaman her konuda desteğini esirgemedi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Rahatsızlığında kendisine destek verenlere teşekkür eden Dövenci, "Tüm dünyayı saran pandemi ne yazık ki, bizi yakaladı. Yakalandığım koronavirüs sürecince benden ilgisini esirgemeyen ve şifalı elleriyle sağlığıma kavuşturan tüm sağlık çalışanlarına ve dualarıyla bizi yalnız bırakmayan tüm sevenlerime, spor camiasına ve bütün halkıma teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte lütfen mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyalım" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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