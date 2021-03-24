Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık takım olarak hedeflerini açıkladı
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Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık takım olarak hedeflerini açıkladı

24.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:30
Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık takım olarak hedeflerini açıkladı

Misli.com 2.'nci Lig Kırmızı grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık, hedeflerinin takımı hak ettiği süper lige taşımak olduğunu söyledi.

Misli.com 2.'nci Lig Kırmızı grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık, hedeflerinin takımı hak ettiği süper lige taşımak olduğunu söyledi.

Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni gelen yönetim olarak takımın menfaatleri doğrultusunda kulübün haklarını savunacak ve sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Yönetim olarak göreve geldikleri andan itibaren ilk olarak tesis yatak kapasitesini artırma ve 2 satış mağazası açma hedeflerini hayata geçireceklerini dile getiren Kırbıyık, şunları söyledi:

"Tarsus İdman Yurdu, Çukurova bölgesinde kurulan ilk takımdır. Atatürk'ün kurduğu bu takım her zaman başarılı olmalıdır. Tarsus İdman yurdu yönetim kurulu olarak büyük hedeflerimiz var. Tarsus İdman yurdu yönetimi olarak 98 yıllık onurlu kulüp olan Tarsus İdman yurdu tarihinin hikayesinin yazılması, Tarsus İdman yurdu markasının oluşturulması, Tarsus İdman yurdu marka değerinin oluşturulması, interaktif web sitesi oluşturulması, LCD dijital mağazasının oluşturulması, Tarsus İdman yurdu lisanslı ürünlerinin farklılaştırılması, sosyal sorumluluk projelerinin oluşturulması, söz gelimi bu bağlamda engelli taraftarlara özel gecelerde düzenlenmesi, sosyal medyanın güçlü kullanılması, interaktif video kampanyaları takımdan renkli anların paylaşılarak taraftar bağlılığının oluşturulması, taraftarlarla interaktif soru cevap etkinlikleri, dünyaca tanınmış futbol adamlarının Tarsus'ta ağırlanması, Tarsus ekonomisine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlenmesi projelerimiz arasındadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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