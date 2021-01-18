Tarsus İdman Yurdu Antalya'da kampa girdi
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Tarsus İdman Yurdu Antalya'da kampa girdi

18.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:48
Tarsus İdman Yurdu Antalya'da kampa girdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa girdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa girdi.

Basın sözcüsü Hakan Canan Can, AA muhabirine Side'de 11 günlük kampa giren takımın çift antrenman yaparak güç depoladığını belirtti.

Can, teknik direktör Ergün Penbe, yönetiminde idmanlarını sürdüren takımda moralin yüksek olduğunu kaydetti.

Ligin ikinci yarısında kendilerini güzel günlerin beklediğini ifade eden Can, şöyle devam etti:

"İkinci yarının daha çetin geçeceğini biliyoruz. Kaybedilen puanların telafisinin olmayacağı ikinci yarı bizleri bekliyor. Play-off bize uzak değil, imkansızda değil. Yönetim, teknik heyet, oyuncu üçgenin inancı taraftarlarımızın manevi desteği, birlik ve beraberliğin Tarsus İdman Yurdu'nu play-off'a taşıyacağının inancı içerisindeyiz. Yönetim olarak yapıcı ve olumlu eleştirilere her zaman açığız. Hedefimiz, Tarsus İdman Yurdu'nu play-off'tan bir üst lige taşımaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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