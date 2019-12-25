Tarsus İdman Yurdu 2 hazırlık maçı oynayacak

25.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:51

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, devre arası çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 hazırlık maçı yapak.



Sarı-Lacivertli ekibin Basın ve Medya Sorumlusu Hakan Canan Can, 2. Lig Kırmızı Grup ekipleri Kahramanmaraşspor ile 26 Aralık Perşembe günü, Sakaryaspor'la 30 Aralık Pazartesi günü hazırlık maçı oynayacaklarını bildirdi.



Manavgat kampının istenilen düzeyde devam ettiğini, teknik ekip ve oyuncuların çalışmasından son derece memnun olduklarını vurgulayan Can, "Devre arasını iyi değerlendirmek istiyoruz. Teknik Direktörümüz Ergün Penbe gözetiminde oyuncularımız günü çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürecek. 10 günlük Manavgat kampında takımımız güç depolayacak" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA