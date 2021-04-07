Tarsus İdman Yurdu: 0-2
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Tarsus İdman Yurdu: 0-2

Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ - Haberler | Spor
Tarsus İdman Yurdu: 0-2

STAT: 7 EylülHAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx), Göktuğ Hazar Erel (xx)TURGUTLUSPOR: Taha (x) - Hamit (x), Marvin Sinan (x) (Dk. 46 Mithat x), Samed (xx), Muhammet Beşir (x) (Dk.

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx), Göktuğ Hazar Erel (xx)

TURGUTLUSPOR: Taha (x) - Hamit (x), Marvin Sinan (x) (Dk. 46 Mithat x), Samed (xx), Muhammet Beşir (x) (Dk. 46 Mutlu x), Mete (xx), Talha (x), Savaş (x), Muhammet Haşim (x), Erkan (x), Muhammed Rıdvan (x) (Dk. 73 Muhammet Arslantaş x)TARSUS İDMAN YURDU: Anıl (xxx) - Onur (xx), Ferhat (xxx) (Dk. 73 Samet xx), Abdussamed (xx), Nurullah (xxx) (Dk. 73 Çağrı xxx), Alperen (xx), Suat (x) (Dk. 37 Mahmut xxx), İbrahim (xx) (Dk. 88 Eyüp), Ahmet Furkan (xx), Asım (xxx) (Dk. 88 Abdulkerim), Sefa (xx)GOLLER: Dk. 62 Mahmut, Dk. 82 Çağrı (Tarsus İY)SARI KARTLAR: Rıdvan, Erkan, Mutlu, Talha (Turgutlu), İbrahim, Ahmet, Abdulkerim (Tarsus İY)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 81 Mutlu, Dk. 84 Erkan (Turgutlu)

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor, evinde Tarsus İdman Yurdu'na 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkardı, Play-Off yarışında büyük oranda havlu attı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 62'de Mahmut ve 82'de Çağrı kaydetti. Turgutluspor'da 81'de Mutlu, 84'te Erkan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Turgutluspor bu sonuçla 49 puanda kalırken, Tarsus puanını 48'e yükseltti.14'üncü dakikada Tarsus'un kullandığı serbest vuruşta Ahmet'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.23'üncü dakikada Turgutluspor tehlikeli geldi, Muhammet Haşim'in ceza alanı önünde vuruşu az farkla auta gitti.62'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Savunmada Talha'nın büyük hatasında topu kapan Abdussamed boştaki Mahmut'u gördü, Mahmut müsait durumda topu ağlara yolladı: 0-1.81'inci dakikada Turgutluspor'da Mutlu peş peşe gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.82'nci Tarsus atağında Alperen'in kafa vuruşu kaleci Taha'dan döndü, dönen topu Çağrı boş kaleye yolladı: 0-2.84'üncü dakikada Erkan ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Maç bu sonuçla bitti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 17:46:32. #1.14#
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