Tarsus idman yurdu: 0-2
STAT: Şanlıurfa GAPHAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Vedat Hoşnam, Kadir KantekinŞANLIURFASPOR: Yasin - İbrahim Halil Durmuş, Yusuf, Mehmet Halil Danış (Dk. 66 Mehmet Bayat), Veysel (Dk. 90 Eyyüp), Murat (Dk.
STAT: Şanlıurfa GAP
HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Vedat Hoşnam, Kadir Kantekin
ŞANLIURFASPOR: Yasin - İbrahim Halil Durmuş, Yusuf, Mehmet Halil Danış (Dk. 66 Mehmet Bayat), Veysel (Dk. 90 Eyyüp), Murat (Dk. 73 İbrahim Canlıka), Sercan, Ali Eren Demirkol, Onur, Fevzi, Rıdvan
TARSUS İDMAN YURDU: Anıl - Mehmet Çiçek, Yasin, Nurullah (Dk. 70 Erkam), Ali Kol, Yılmaz (Dk. 55 Samet), Artun, Alperen, İbrahim Hırçın, Yakup (Dk. 80 Onur), Sefa
SARI KARTLAR: İbrahim Halil Durmuş (Şanlıurfaspor) - Sefa, İbrahim Hırçın, Yakup (Tarsus İdman Yurdu)
KIRMIZI KART: İbrahim Hırçın (Tarsus İdman Yurdu)
GOLLER: Dk. 14 (P) Artun, Dk. 51 Yılmaz (Tarsus İdman Yurdu)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 2'nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu'na 2-0 mağlup oldu.
14'üncü dakikada Yılmaz, savunmanın müdahalesiyle rakip ceza alanında yere düştü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Artun, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
29'uncu dakikada rakibin müdahalesiyle Sercan, rakip ceza alanında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Fevzi'nin kullandığı penaltı atışını kaleci Anıl kurtardı.
51'inci dakikada Artun'un pasında topla buluşan Yılmaz, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.
90'ıncı dakikada Sercan'ın kullandığı penaltı atışını Kaleci Anıl çıkardı.