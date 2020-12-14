Tarsus Humusu konserve oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tarsus Humusu konserve oldu

14.12.2020 14:46 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:51
Tarsus Humusu konserve oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde coğrafi işaretli ürünü Tarsus Humusu kavanozlara girerek konserve olarak da lezzet severlere sunulmaya başlandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde coğrafi işaretli ürünü Tarsus Humusu kavanozlara girerek konserve olarak da lezzet severlere sunulmaya başlandı.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2018 yılındaki girişimiyle coğrafi işaretli ürünler listesine adını yazdıran "Tarsus Humusu" şimdi de kavanozlara girerek konserve olarak sunulmaya başlandı. Yöredeki pek çok restoranda sunulan ve bölgenin sembol yemeklerinden biri haline gelen Tarsus Humusu'nu yarım asra yakın süredir işletmelerinde sunan 'Orhan Humus'un sahibi Uğur Okcu, fikrin ortaya çıkış sürecini anlatarak, "Tarsus Humusu ayrı bir lezzettir. Sadece bölgede değil, Türkiye genelinde mükemmel bir ilgi var. İşletmemizde çoğu zaman yerli ve yabancı turistler ağırlıyoruz. Şimdiye kadar yiyip de beğenmeyene rastlamadım. Bu lezzeti sadece bölgemizde değil diğer yörelere de taşıyalım istedik. Hep düşünüyordum. Ancak gündeme gelmemişti. Şimdi aynı domates konserveleri gibi Tarsus Humusu'nu da kavanozlara koyarak bu düşüncemi hayata geçirmiş oldum. Kavanozlara sıcak sıcak koyuyoruz. Yenileceği zaman da ister soğuk ister sıcak tüketilebilir" diye konuştu.

Bölge halkının humusu her mevsim tükettiğini ve bir meze değil de ana öğün olarak tercih ettiğini belirten Okcu "Tarsus Humusumuzu yöremize gelen turistler ya da konuklar tattıktan sonra çok beğeniyorlardı. Çoğu zaman da paketleme talep ediyorlardı. Paketleyip veriyorduk. Tabii şimdi konservesini vermek çok daha iyi olacak. Uzun zaman dayanabilecek, istedikleri zaman tüketebilecekler. Bu sayede konserveyle tüm Türkiye'ye Tarsus Humusu'nu gönderebiliriz" dedi.

Tarsus'un en önemli lezzetlerinden Tarsus Humusu, nohudun tokmak yardımıyla ezilip tahinle harmanlandıktan sonra sunumunda baharat ve tereyağı eklenerek ana yemek olarak sıcak servis ediliyor. Başka bölgelerde genellikle soğuk meze olarak servis edilen humus, pastırmalı, sucuklu ve sade çeşitleriyle beğenilere sunuluyor. Tarsus Humusu yörenin vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini korumaya devam ediyor. - MERSİN

Tarsus Humusu konserve oldu
Tarsus Humusu konserve oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Tarsus'ta pikap ile otomobil çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı
Tarsus'ta pikap ile otomobil çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı
Tarsus Belediyesi, sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı
Tarsus Belediyesi, sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı
Tarsus'taki cinayete 3 tutuklama
Tarsus'taki cinayete 3 tutuklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Donald Trump Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ Nesrin Cavadzade
Spor Pierre Webo Fatih Terim Burak Yılmaz Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarsus Humusu konserve oldu - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 15:27:33. #1.15#
title