Tarsus Gıda Osb İçin İlk Arazi Alımı Gerçekleşti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kurulduğunda dolaylı ve doğrudan yaklaşık 55 bin kişilik istihdam olanağı sağlaması hedeflenen Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Tarsus Gıda OSB) için ilk arazi alımı yapıldı.

Tarsus Gıda OSB'den yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çamtepe, Kurbanlı ve Sağlıklı mahalleleri sınırlarındaki 5 milyon 300 bin metrekarelik alana kurulacak olan organize sanayi bölgesinin yapım aşaması kapsamında ilk adım atıldı.

Tarsus Gıda OSB yönetimi tarafından proje alanı içerisinde olacak araziler kapsamında hazineye kayıtlı 15 taşınmaz satın alındı.

Yapımına kısa zamanda başlanması beklenen organize sanayi bölgesi, tarım ve hayvansal ürünlerin işlenmesine, ambalajlamadan paketlemeye kadar pek çok alanda hizmet verecek firmalara ev sahipliği yapacak.

Kapasitesiyle Akdeniz'in en büyük organize sanayi bölgeleri arasında yer alacak Tarsus Gıda OSB'nin 15 bin kişilik doğrudan, 40 bin kişilik de dolaylı olarak istihdam olanağı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA