Geri dönüşümden elde edilen ürünler sergilendi
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Geri dönüşümden elde edilen ürünler sergilendi

Geri dönüşümden elde edilen ürünler sergilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Tarsus Gençlik Kampı Geri Dönüşüm Atölyesinde üretilen geri dönüşüm ürünleri sergilendi.

Tarsus Gençlik Kampı Geri Dönüşüm Atölyesinde üretilen geri dönüşüm ürünleri sergilendi. Kreş malzemelerinden banklara, şövalelerden kitaplıklara kadar pek çok farklı ürünün yer aldığı sergiyi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte gezdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından 5-11 Haziran Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Tarsus Gençlik Kampı Geri Dönüşüm Atölyesinde üretilen geri dönüşüm ürünlerinin sergisine katıldı. Sergiye, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile üretici kadınlar da katıldı.

Bu sergide her şey geri dönüşümden

Geri Dönüşüm Sergisinde, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi için yapılan tüm mobilya ürünleri, kreş ve büro malzemeleri, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına hediye edilen kedi evleri, MESKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından geri dönüşümden yapılan aksesuarlar da sergilendi. Tamamı geri dönüşümden üretilmiş Survivor Parkuru da alanda yer aldı. Ayrıca üretici kadınların geri dönüşümden ürettikleri ürünler de stantlarda sergilendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Tarsus Gençlik Kampında üretimi yapılan geri dönüşüm ürünlerin nasıl elde edildiğini anlattı. Başkan Seçer, Meral Seçer ve protokol üyeleri, Tarsus Gençlik Kampını golf aracı ile de gezdi ve alanda geri dönüşümden elde edilmiş farklı materyalleri gördü. Stant sahibi kadınlarla selamlaşıp sohbet eden Başkan Seçer, stantlarda yer alan geri dönüşüm ürünleri de inceledi. - MERSİN

Geri dönüşümden elde edilen ürünler sergilendi
Geri dönüşümden elde edilen ürünler sergilendi
Geri dönüşümden elde edilen ürünler sergilendi
Geri dönüşümden elde edilen ürünler sergilendi
Geri dönüşümden elde edilen ürünler sergilendi
Geri dönüşümden elde edilen ürünler sergilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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