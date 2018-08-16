Tarsus Fırıncılar Odası Başkanı Ateş Açıklaması

Tarsus Fırıncılar Odası Başkanı Yusuf Ziya Ateş, "Fırıncı esnafı olarak bugüne kadar kesinlikle zam yapma düşüncemiz olmadı. Yalnız bazı un tedarikçileri yüzde 60'ın üstünde zam yaptı ve 10 gün önce 69 liraya aldığımız bir çuval unu şu an 110 liraya satmaya başladı." dedi.

Oda binasında basın toplantısı düzenleyen Ateş, son günlerde yaşanan ekonomiye yönelik spekülatif atakların etkisiyle döviz kurlarında dalgalanma yaşandığını belirterek, bu durumun bazı kriz fırsatçılarının ortaya çıkmasına neden olduğunu savundu.

Duruma tepki gösteren Ateş, şöyle devam etti:

"Fırıncı esnafı olarak bugüne kadar kesinlikle zam yapma düşüncemiz olmadı. Yalnız bazı un tedarikçileri yüzde 60'ın üstünde zam yaptı ve 10 gün önce 69 liraya aldığımız bir çuval unu şu an 110 liraya satmaya başladı. Bu fiyat artışına dayanmamızın imkanı yok. Yetkililer gerekli önlemleri almaz ise ekmeğe zam kaçınılmaz olacak. Fırıncı esnafı zor duruma düşmüştür. Uncular kur artışını bahane ederek her geçen gün yeni fiyatlarla esnafı ve ülkeyi zor durumda bırakmışlardır. Bizim ham maddemiz undur ve fiyatlar geri çekilmezse zam kaçınılmaz olmuştur. Fiyatlar speküle edilmekte ve halkın ekmeğiyle oynanmaktadır."

Toplantıya katılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, buğday taban fiyatlarına bakıldığı zaman böyle bir zammın gerekli olmadığının görüleceğini söyledi.