Tarsus Emniyet Müdürü Elbir'e ziyaret

19.10.2019 21:06

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Tarsus Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ercan Elbir'i ziyaret etti.

Elbir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, vatandaşların refahı ve huzuru için çalışacaklarını dile getirdi.

Avcı ise ekonomisi tarıma dayalı olan Tarsus'un kalkınması için çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA