Tarsus Emniyet Müdürü Elbir'e ziyaret

16.10.2019 14:49

Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen, Tarsus Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ercan Elbir'i ziyaret etti.

Elbir, ziyarette yaptığı konuşmada, vatandaşların güven ve huzuru için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını kaydetti.

Şen ise oda olarak her zaman birlikte çalışmaya hazır olduklarına ifade etti.

Kaynak: AA