Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, öğrencilerle buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, öğrencilerle buluştu

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, öğrencilerle buluştu

Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Lütfiye Benli İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Lütfiye Benli İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fil, Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi kapsamında okulda düzenlenen programda, öğrencilerle buluştu.

Fil, sohbet ettiği öğrencilerin polislik mesleğiyle ilgili merak ettiği soruları yanıtladı.

Asayiş olayları hakkında bilgilendirme yapılan etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

geri dönüşüm, Tarsus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title