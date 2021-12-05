Tarsus Doğa Parkı'nın yeni yavruları ilgi odağı oldu

TARSUS, MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nın yeni doğumlarla sayısı her geçen yıl daha da artıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Doğa Parkı'nda bu yıl doğan midilli ve sırtlan yavruları ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı'nda görev yapan Veteriner Sağlık Teknikeri Ümit Güngör, yavrulara çok iyi bakıldığını belirtti.

Yavruların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Güngör, "Midilli yavrumuz Garip, şu an ağabeyi ve annesiyle çok sağlıklı bir şekilde büyüyor. Şu anda iki dişi sırtlanımız doğa parkımızda mevcut. İkisi de Ağustosta birer yavru dünyaya getirdi. Ocakta sırtlanımızın bir tanesi daha Seko isminde bir yavru dünyaya getirmişti. Üç yavrumuzun da genel durumları çok iyi." ifadelerini kullandı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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