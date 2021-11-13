TARSUS, MERSİN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde bulunan Tarsus Doğa Parkı'nda yenileme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Doğa Parkı 23 Kasım'a kadar kapalı kalacak.

Giriş kapısı yenileniyor, kafeterya yapılıyor

Yıl boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve dünyanın dört bir noktasından getirilen onlarca tür hayvan varlığıyla ilgi odağı olan Tarsus Doğa Parkı'nın ana giriş kapısı yapılan çalışma ile daha modern ve işlevsel hale getirilecek.

Yenileme işlemleri kapsamında Berdan Nehri'nin hemen yanında bulunan Doğa Parkı'nın suya yakın olan bölümüne de ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve kaliteli zaman geçirebilmeleri adına kafeterya yapılıyor. Her iki yapıyla ilgili temel çalışmaları hızla sürüyor.

Yayın Tarihi: 13. 11. 2021 09: 22: 13

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