Tarsus Doğa Parkı'nda ikiz lemur mutluluğu
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Tarsus Doğa Parkı'nda ikiz lemur mutluluğu

Tarsus Doğa Parkı'nda daha önceden iki yavrusu bulunan anne lemur, bu yıl ender görülen bir doğum gerçekleştirerek, iki yavru birden dünyaya getirdi.

24.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:07
Tarsus Doğa Parkı'nda ikiz lemur mutluluğu

Tarsus Doğa Parkı'nda daha önceden iki yavrusu bulunan anne lemur, bu yıl ender görülen bir doğum gerçekleştirerek, iki yavru birden dünyaya getirdi.

Tarsus Doğa Parkı'nın en sevimli üyelerinden olan ve en çok ilgi gören lemurların sayısı her geçen yıl artıyor. Geçtiğimiz yıllarda iki yavru dünyaya getiren anne lemur, bu yıl Tarsus Doğa Parkı'na bir ilki yaşattı ve tek doğumda iki yavru birden dünyaya getirdi. Annesinin kucağından bir an olsun inmeyen minik lemurlar, her gün biraz daha büyüyor.

Ekipler, daha önce dünyaya getirdiği iki yavrusu ile birlikte 4 yavruya sahip olan anne lemurun bakımını titizlikle gerçekleştiriyor. Meyve ve sebze ile beslenen anne lemur, kısa bir süre sonra yavrularını karnından indirerek eğitmeye başlayacak. Anneye daha önce hayata getirdiği iki lemur da bakım konusunda yardım edecek.

İplerle özel alan oluşturuldu

Oldukça sosyal hayvan olan, zıplamayı, koşmayı seven lemurlar, kendileri için ipler sarkıtılarak oluşturulan özel alanda keyifle zaman geçiriyor. Anne lemur da dünyaya getirdiği iki yeni yavrusunu diğer kardeşleriyle birlikte bu alanda büyütecek. Gün içinde belirli periyotlarda beslenen anne lemura en sevdiği meyve ve sebzeler veriliyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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