Tarsus Doğa Parkı, İzmir'den gelen 57 yaban hayvanının yeni yuvası oldu Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle farklı türlerdeki 5 yaban hayvanı Tarsus Doğa Parkından İzmir'e gönderilirken, 57 yaban hayvanı da İzmir Doğal Yaşam Parkından Tarsus'a getirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle farklı türlerdeki 5 yaban hayvanı Tarsus Doğa Parkından İzmir'e gönderilirken, 57 yaban hayvanı da İzmir Doğal Yaşam Parkından Tarsus'a getirildi.

Sayıları gittikçe artan ve barınma sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının yerleri, Mersin ve İzmir işbirliği sayesinde değiştiriliyor, böylece hayvanların daha iyi koşullarda barınması sağlanıyor. Bu kapsamda Mersin'den İzmir'e 5 yaban hayvanı gönderilirken, İzmir'den de Mersin'e 57 yaban hayvanı getirildi. 83 türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan Tarsus Doğa Parkına yeni katılan yaban hayvanları, ilerleyen günlerde ziyaretçilerin yeni ilgi odağı haline gelecek.

Tarsus'tan İzmir'e 3 tiftik keçisi ve 2 cüce domuz gönderildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Doğa Parkından İzmir'e 2'si dişi, 1'i erkek 3 tiftik keçisi ve 1'i erkek, 1'i dişi 2 cüce domuz olmak üzere toplam 5 yaban hayvanı gönderildi. İzmir'den de barınma kapasitesinin üzerine çıkan 11 türde 57 yaban hayvanı Tarsus'a getirildi. Aralarında sırtlan, yılan, ceylan, kınalı keklik, kızıl geyik gibi türlerin bulunduğu yaban hayvanları, hayvan nakil aracıyla Tarsus Doğa Parkına ulaştırıldı. İki büyükşehir belediyesinin sağladığı işbirliği, yer değişimi sayesinde hayvanların yaşam kalitesinin düşürülmemesini amaçlıyor.

Tarsus Doğa Parkı yakın zamanda 7 yavrunun da yuvası olmuştu

Öte yandan, Tarsus Doğa Parkında yeni doğumlar da gerçekleşiyor. Yaz aylarının başında 3 ceylan, 2 alageyik, 1 kızıl geyik ve 1 beyaz geyik olmak üzere 7 yavru dünyaya gözlerini açmıştı. Tarsus Doğa Parkı ekipleri, yeni yavruların bakımlarını da özenle gerçekleştiriyor. - MERSİN

Kaynak: İHA