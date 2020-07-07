Tarsus Doğa Parkı, 7 yeni sakinine kavuştu
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Tarsus Doğa Parkı, 7 yeni sakinine kavuştu

MERSİN'de, Tarsus Doğa Parkı'nda 3 ceylan, 2 alageyik, 1 kızıl geyik ve 1 beyaz geyik olmak üzere 7 yavru dünyaya geldi.

Tarsus Doğa Parkı, 7 yeni sakinine kavuştu
07.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:48

MERSİN'de, Tarsus Doğa Parkı'nda 3 ceylan, 2 alageyik, 1 kızıl geyik ve 1 beyaz geyik olmak üzere 7 yavru dünyaya geldi.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda hayata gözlerini açan yavrular, yeni normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerin şimdiden ilgi odağı oldu. 3 ceylan, 2 alageyik, 1 kızıl geyik ve 1 beyaz geyik olmak üzere 7 yavruya ekipler özenle bakıyor. 8 Haziran'da ziyaretçi ağırlamaya başlayan Doğa Parkı'nda yeni yavruları ve diğer türleri görmek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak şartıyla kabul ediliyor. Vatandaşların girişlerde ateş ölçümleri yapılırken, Doğa Parkı içinde yapılan işaretlendirmeler ile sosyal mesafe kurallarına uymaları için yönlendiriliyor. Sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edilen Doğa Parkı'nda, vatandaşlar doğum sezonu ile dünyaya gelen geyik, ceylan, lemur, deve kuşu ve ayı yavrularını özellikle görmek istiyor. Uzun süredir evde olan çocuklar aileleri ile geldikleri Doğa Parkı'nın sakin ortamında, virüse karşı alınan üst düzey önlemler sayesinde gönül rahatlığı ile zaman geçirebiliyor, hem yeni türlerle hem de yavrularla tanışıyor.


Kaynak: DHA

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