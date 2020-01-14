Tarsus Devlet Hastanesinden "patlama" açıklaması

14.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:25

Mersin'in Tarsus ilçesinde, devlet hastanesinde meydana gelen patlamada yaralanan 5 kişiden birinin durumunun ağır olduğu acil ameliyata alındığı bildirildi.

Tarsus Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Emre Direk, yaptığı açıklamada, hastanenin ana bina kazan dairesinde saat 11.00 sıralarında klima dış ünitesine müdahale sırasında gerçekleşen patlama nedeniyle 5 teknik servis personelinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olması nedeniyle acil ameliyat alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini vurgulayan Başhekim Direk, "Yaralılardan bir tanesi el yaralanması diğer 3 yaralı ise hafif yaralanma sebebiyle tedavi altına alındı. Yaralılardan bir tanesi yüz yanığı sebebiyle Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi" dedi.

(Ersoy Yalçın/İHA)

Kaynak: İHA