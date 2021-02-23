Tarsus'da üreticilere drone eğitimi
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Tarsus'da üreticilere drone eğitimi

23.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:36
Tarsus'da üreticilere drone eğitimi

Tarsus Ziraat Odası tarafından üreticilere yönelik drone kursu açıldı.

Tarsus Ziraat Odası tarafından üreticilere yönelik drone kursu açıldı.

Ziraat Odası salonundaki eğitimde konuşan Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, eğitimi ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte organize ettiklerini belirtti.

İnsansız hava araçlarının tarımda çok önemli yer edineceğini söyleyen Avcı, "Drone ile gübreleme, ilaçlama, hasar tespiti yapılacak. Bu bile çok ciddi bir gelişmedir." dedi

Kursa 30 üreticinin katıldığını belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan da 36 saat süreli kursu başarıyla tamamlayanlara sertifika verileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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