Tarsus'da tarımsal eğitim için iş birliği protokolü yapıldı

Tarsus ilçesinde, "Tarımsal Eğitimde İş Birliği Protokolü" törenle imzalandı.

Tarsus Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen törende, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Tarsus Ticaret Borsası ve Tarsus Ziraat Odası arasında iş birliği yapıldı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, protokol kapsamında ücretsiz eğitimlerin yanı sıra tarım sektörünün sorunlarının ele alınacağı sempozyum, panel ve toplantılar yapılacağı, yöresel ürünlerin tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenleneceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt