Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki'den korona virüs açıklaması
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Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki'den korona virüs açıklaması

Mersin'in Tarsus ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, kurumlarına bağlı adliye ve cezaevlerinde herhangi bir korona virüs vakasına rastlanılmadığını söyledi.

03.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:04
Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki'den korona virüs açıklaması

Mersin'in Tarsus ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, kurumlarına bağlı adliye ve cezaevlerinde herhangi bir korona virüs vakasına rastlanılmadığını söyledi.

Başsavcı Tiryaki, Tarsus Adalet Sarayı ile Pozantı Adliyesi ve Tarsus Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarının tamamı ile Pozantı M T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan hiçbir personelin ile ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü/tutuklularda pozitif çıkan bir korona virüs vakasına rastlanılmadığını, Bilim Kurulu korona virüs ile mücadele kapsamında alınması gereken tedbirleri uyguladıklarını belirtti. Tiryaki, "Tüm dünya genelindeki ülkelerin hemen hemen tamamında görülen korona virüsü maalesef ülkemiz genelinde de görülmeye başlanmıştır. Virüs salgınının ülke genelinde görülmeye başlamasıyla beraber Türkiye Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı koordinesinde oluşturulan Bilim Kurulu, korona virüsü ile mücadelenin kapsamını ve alınması gereken tedbirleri belirlemiş ve bu doğrultuda tüm kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Türkiye Cumhuriyet Adalet Bakanlığı'na bağlı Tarsus Adalet Sarayı, Tarsus Kampüs Ceza İnfaz Kurumları, mülakatımız Pozantı Adliyesi ve Pozantı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da eş zamanlı olarak korona virüsün yayılmasını engellemeye yönelik bir çok tedbir anılmıştır. Bu tedbirler arasında; Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarında (Tarsus 1-2-3 Nolu T Tipi Kapalı, Kadın Kapalı, Çocuk ve Gençlik Kapalı, Açık Ceza İnfaz Kurumu ) ve Pozantı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda; dezenfektan özelliği olan kimyasallar ile tüm ortak kullanım alanlarının temizliğinin yapılması, Ceza İnfaz Kurumlarımızda ring ve servis araçları başta olmak üzere bütün araçların her kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenerek dezenfekte edilmesi, Ceza infaz kurumlarımızda yeteri kadar ateş ölçer, dezenfektan, temizlik malzemesi, eldiven ve maskenin temininin sağlanması, virüsten korunma yollarını anlatan ve hijyen noktasında farkındalığın arttırılması amacıyla ceza infaz kurumlarında afişlerin asıldığı, broşür ve el ilanları dağıtılarak gerekli duyuruların yapılması, Ceza İnfaz Kurumlarımızda görevli personel dahil olmak üzere, kuruma giren herkesin ateş ölçer cihazlar ile rutin olarak gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığı, durumu şüpheli görünenlerin kuruma girişlerine izin verilmediği ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi, Açık ve Kapalı tüm ceza infaz kurumlarımızda görüşlerin ertelenmesi, kuruma alınan hükümlü/tutukluların korona virüs teşhisi kapsamında sağlık taramasından geçirildikten sonra kuruma kabullerinin yapıldığı ve ilk kez kurumlarımıza gelen tutuklu ve hükümlülerin 14 gün sürelerle izolasyona tabi tutularak ve üçüncü kişiler ile temas etmeyecek şekilde ayrı bir bölümde tutulduğu ve bu süre zarfında sağlık durumunun gözlemlendiği, 14 günün sonunda sağlık durumunda şüpheli bir tespitte bulunulmaması durumunda kalacağı koğuşa alımının sağlanması, tutuklu ve hükümlülerin kuruma kabullerinden önce son dönemde yurt dışına gidip gitmedikleri yönünde kolluk marifetiyle araştırma yapılması, Ceza infaz kurumlarında hizmet veren ve hükümlü/tutuklular ile irtibatı bulunan tüm personelin, söz konusu hastalığın bulaşmasını engellemek amacıyla sosyal izolasyonunun sağlandığı ve bu doğrultuda personelin 14 günlük süreler ile 4 vardiya dönüşümlü olarak evlerine gönderilmeyerek ve üçüncü kişiler ile irtibat kuramayacakları şekilde izole edilip uygun koşullardaki kamuya ait yurtlarda barındırılması, Ceza infaz kurumlarında tüm hizmetlerin iş akışının aksatılmadan yeteri kadar personel tarafından esnek çalışma sistemi şeklinde devam edilmesi, Tarsus Adliyesi ve mülhahat adliyemiz olan Pozantı Adliyesinde; yeteri kadar ateş ölçer, dezenfektan, temizlik malzemesi, eldiven ve maskenin temininin sağlanması, adliyemize ait tüm araçların düzenli aralıklarla temizlenerek dezenfekte ediliyor" dedi.

"Pozitif çıkan bir korona virüs vakasına rastlanmamıştır"

"Nitekim Bilim Kurulu'nun virüs salgını ile mücadele kapsamında belirlediği tedbirlerin titizlikle uygulanması neticesi bugüne kadar Tarsus Adalet Sarayı ile Pozantı Adliyesi ve Tarsus Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarının tamamı ile Pozantı M T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda görev yapan hiçbir personelimiz ile ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü/tutuklularda pozitif çıkan bir koronavirüs vakasına rastlanmamıştır" diyen Başsavcı, "Elbette ki karşı karşıya bulunduğumuz virüs salgını millet olarak titizlikle ve kararlılıkla alacağımız tedbirlerden daha güçlü olmayacaktır. Bunun bilincinde olarak tüm personelimiz ve ceza infaz kurumlarında bize emanet edilen hükümlü ve tutuklulardan öncelikle Bilim Kurulu'nun tavsiye ettiği tedbirlere bir fiil uymalarıdır. Bu tedbirler kararlılıkla uygulandığında inanıyoruz bu virüs salgınını millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir şekilde atlatacağız. Buradan saygıdeğer Tarsuslu hemşerilerimize ve ceza evlerinde bize emanet edilen tutuklu ve hükümlülerimizin saygıdeğer ailelerine kalplerinin müsterih olmasını, emanetlerinin devletimizin şefkatli ellerinde olduğunu ve onlar için devlet olarak alınması gereken tüm tedbirlerin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı kurumlarımız nezdinde titizlikle uygulandığını ve kararlılıkla devam edeceğini ifade ediyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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