Tarsus-Çamlıyayla yolu kardan dolayı trafiğe kapandı - Haberler
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Tarsus-Çamlıyayla yolu kardan dolayı trafiğe kapandı

Tarsus-Çamlıyayla yolu kardan dolayı trafiğe kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Mersin'in Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerini birbirine bağlayan karayolu kar nedeniyle trafiğe kapandı.

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerini birbirine bağlayan karayolu kar nedeniyle trafiğe kapandı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Tarsus-Çamlıyayla yolunun 45'inci kilometresindeki Sarıkavak mevkisinin kapanmasına neden oldu. Jandarma ve karayolu ekipleri herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için yol üzerinde yoğun çalışma sürdürüyor. Jandarma timleri Çamlıyayla'ya gelecek olan sürücülerin araçlarında zincir bulundurmalarını ve tüm yol tedbirlerini almalarını istedi. - MERSİN

Tarsus-Çamlıyayla yolu kardan dolayı trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çamlıyayla, Tarsus, Mersin, kar, Yerel, Haber

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