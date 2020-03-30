Tarsus Belediyesine, sağlık çalışanları ve vatandaştan alkışlı teşekkür
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tarsus Belediyesine, sağlık çalışanları ve vatandaştan alkışlı teşekkür - Haberler
Tarsus Belediyesi, Bozdoğan, Tarsus, Güncel

Tarsus Belediyesine, sağlık çalışanları ve vatandaştan alkışlı teşekkür

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı tüm önlemlerini sürdürürken, ekiplerin hastanelerde ve mahallelerde yoğun olarak devam eden ilaçlama çalışmalarına, sağlık çalışanları ve vatandaşlar alkışlarla teşekkür etti.

30.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:43
Tarsus Belediyesine, sağlık çalışanları ve vatandaştan alkışlı teşekkür

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı tüm önlemlerini sürdürürken, ekiplerin hastanelerde ve mahallelerde yoğun olarak devam eden ilaçlama çalışmalarına, sağlık çalışanları ve vatandaşlar alkışlarla teşekkür etti.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin koronavirüse karşı yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Virüsün tüm dünyaya tehdit eder duruma geldiği ilk günden itibaren sıkı bir çalışma içine giren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, virüse karşı ilk hamle olarak belediye bünyesinde bulunan Girişimci Kadın Kooperatifi ile işbirliğine giderek, meslek edindirme merkezinde gönüllü terzilerle maske üretimine başlanmasını sağlamıştı. Bozdoğan, ayrıca belediye laboratuvarında Dünya Sağlık Örgütünün stantlarında dezenfektan üretilmesini sağlamıştı.

Bu üretimler devam ederken, maske ve dezenfektanlar halka ücretsiz olarak, oluşturulan ekipler aracılığı dağıtılıyor. Çevre il ve ilçelerden gelen dezenfektan ve maske taleplerinin de karşılanmasına imkanlar doğrultusunda devam ediliyor.

Bu çalışmalarla birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mevcut ekipmanların yanı sıra, dışarıdan temin edilen traktöre bağlanan holderler vasıtasıyla başta hastaneler olmak üzere ilçenin merkezinde ve büyükşehir yasası ile birlikte mahalleye dönüşen köylerde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

Ekipler, özellikle hastaneleri ilaçlamaları sırasında sağlık çalışanlarının alkışlı teşekkürleri ile karşılaşıp moral buluyorlar. Ekipler yine mahallelerde yaptıkları ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları esnasında vatandaşların alkışları arasında görevlerini yürütüyorlar.

Başkan Bozdoğan, Tarsus Belediyesi olarak koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya dek çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın gereksinimlerini karşılamak üzere 153 nolu telefon hattımızı 24 saat açık bulunduruyoruz. Vatandaşlarımızın isteklerini bu numaradan görevlilerimize bildirmelerini rica ediyoruz ve lütfen evde kalmaya devam etsinler, zaruri olmadıkça sokağa çıkmadan kişisel hijyen konusunda uymaları gereken kurallara harfiyen uysunlar. Bu sayede el birliği ile koronavirüse karşı mücadelede başarılı oluruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haberler
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Haberler
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Haberler
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı Haberler
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Haberler
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK'ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim Haberler
PKK'ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Defne Samyeli Seren Serengil
Spor Arda Turan Arda Turan Basketbolcu Lionel Messi Nihat Özdemir
Daha Fazla Polis Ankara Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Tarsus Belediyesine, sağlık çalışanları ve vatandaştan alkışlı teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 11:54:34. #1.15#
title