Tarsus Belediyesinden Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

Tarsus Belediyesi, Covid-19 ile mücadelede yerel yönetimlerin konumunun ele alınacağı Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu düzenleyecek.

Tarsus Belediyesi, Covid-19 ile mücadelede yerel yönetimlerin konumunun ele alınacağı Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu düzenleyecek. Sempozyum, 25 Aralık'ta online olarak gerçekleştirilecek.

Tarsus Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalının ilkini geçen yıl gerçekleştirdiği 'Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Sempozyumu'nun' ikincisi 25 Aralık tarihinde Covid-19 pandemisi nedeni ile dijital platformda gerçekleştirilecek.

Herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek sempozyumun açılış konuşmalarını Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanı Selami Duman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya yapacak.

Gün boyunca yapılacak 4 oturumda kamu kurumlarından ve üniversitelerden uzmanlar, salgın hastalıklar başta olmak üzere çalışma yaşamına etki eden risk faktörlerini masaya yatıracak.

Sempozyuma katılmak için Tarsus Belediyesinin resmi internet sitesi olan www.tarsus.bel.tr/sempozyum/ sayfasına giriş yapılması yeterli olacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı