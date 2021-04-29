Tarsus Belediyesinden vatandaşlara Ramazan desteği
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Tarsus Belediyesinden vatandaşlara Ramazan desteği

Tarsus Belediyesinden vatandaşlara Ramazan desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarsus Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla binlerce gıda kolisi hazırladı.

Tarsus Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla binlerce gıda kolisi hazırladı. Belediye, gıda kolilerini muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla halka ulaştırarak dar gelirli ailelere destek oluyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışarak dar gelirli vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtti. Bozdoğan, "Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere binlerce gıda yardım kolisi hazırladık. Bu yardımları muhtarlıklar ve sivil toplum kuruluşları üzerinden dar gelirli ailelerimize ulaştırıyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda muhtarlıklarda gerekirse ikinci bir liste oluşturarak dar gelirli vatandaşlarımızın sofrasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Ramazan ayını, huzur, bereket, sağlıklı ve yardımlaşma duygusu içinde idrak ettiklerini belirten Bozdoğan, "Üreten bir belediye olarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak bizim hedefimiz, yardım alan toplum yerine yardım eden toplumu oluşturmaktır. Bu nedenle belediyeciliğin rutin hizmetlerini yerine getirirken diğer taraftan da projeler üretip halkımızı üretken olmaya teşvik ediyoruz. Bir anlamda balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek adına hamleler yapıyoruz. Üreticilere ve ekim alanı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttığımız tohumları, fideleri ürüne dönüştürmelerini istiyoruz. Ürettikleri ürünlerin alım garantisini kendilerine sunuyoruz. Bu nedenle halkımızın gelir düzeyini arttıracak çalışmalara ağırlık veriyoruz. Bundan sonraki süreçte üretimden gelen artılarımızla birlikte ekonomik açıdan güçlü, refahı yerinde, alım gücüne sahip bireyler olarak yardım alan değil, yardım eden bireyler olmaları en büyük mutluluğumuz olacaktır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Tarsus Belediyesinden vatandaşlara Ramazan desteği
Tarsus Belediyesinden vatandaşlara Ramazan desteği
Tarsus Belediyesinden vatandaşlara Ramazan desteği
Tarsus Belediyesinden vatandaşlara Ramazan desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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