Tarsus Belediyesinden vatandaşa ucuz süt
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Tarsus Belediyesinden vatandaşa ucuz süt

Tarsus Belediyesinden vatandaşa ucuz süt
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın üreticiye destek olmak, tüketiciye sağlıklı ve ekonomik ürün sunmak amacıyla yürüttüğü proje kapsamında küçük süt üreticilerinden değerinde alınan süt, Halk Marketlerde piyasanın 2 TL altında satışa sunulmaya başlandı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın üreticiye destek olmak, tüketiciye sağlıklı ve ekonomik ürün sunmak amacıyla yürüttüğü proje kapsamında küçük süt üreticilerinden değerinde alınan süt, Halk Marketlerde piyasanın 2 TL altında satışa sunulmaya başlandı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından küçük süt üreticilerinden düzenli olarak toplanan sağlıklı ve doğal süt, Halk Marketlerde hijyenik bir şekilde satışa sunuluyor. Ambalaj yerine açık olarak satışa sunulan doğal sütü tüketiciler dilediği miktarda talep ederek satın alabiliyor.

Piyasada sütçülerin litresini ortalama 5-6 TL'ye sattıkları süt, Tarsus Belediyesinin Halk Marketlerinde 4 TL'den satışa sunuluyor ve piyasanın altında bir fiyatla alıcısıyla buluşuyor.

Ayrıca 'sütçü saati' denilen sabah ve akşam saatleri dışında taze süt bulamayan vatandaşlar Halk Marketler aracılığıyla dilediği saatte taze süte ekonomik ve sağlıklı bir şekilde ulaşma imkanına kavuşuyor.

Halk Marketlerde başlayan süt satışlarıyla ilgili düşüncelerini paylaşan vatandaşlar, daha sağlıklı, güvenilir ve ekonomik süte 4 TL'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

"Sadece sütü değil, eti de piyasanın altında fiyatlarla satmaya başlayacağız"

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, her zaman için halkın çıkarına hizmet eden projelerde öncü olacaklarını belirterek, "Halk Marketlerimiz ürün çeşitliliği açısından giderek gelişiyor. Sadece taze süt değil, aynı zamanda kendi üretimimiz olan süt ürünleri, küçük üreticilerin kendi üretimi olan ürünler, kadın kooperatiflerinin kendi el emeği olan ürünler de halk marketlerdeki yerini almış durumda. Bizler tüketiciye ürün sunarken öncelikli olarak sağlıklı ve ekonomik ürünler olmasına dikkat etmenin yanı sıra üreticilerimizi de destekleyerek toplumun üretime olan katkısını destekliyoruz. Bu anlayışla yakın zamanda tıpkı Halk Marketler gibi Et Marketler projemizi de hayata geçirerek sadece sütü değil, eti de piyasanın altında fiyatlarla satmaya başlayacağız" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesinden vatandaşa ucuz süt
Tarsus Belediyesinden vatandaşa ucuz süt
Tarsus Belediyesinden vatandaşa ucuz süt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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