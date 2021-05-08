Tarsus Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Tarsus Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Tarsus Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yazılı açıklamasında, "can odaklı" projeler yürüttüklerini belirtti.

"Tam kapanma" sürecinde sokak hayvanlarını unutmadıklarını bildiren Bozdoğan, "Sokak canlılarına yönelik yaptığımız çalışmaların başında temel besin ihtiyaçlarını karşılamak var. Bunun yanı sıra uygun barınma sorunlarını da çözmekle kalmayıp, sağlık sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Ekiplerimiz 70 noktada sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt