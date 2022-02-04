Tarsus Belediyesinden öğrencilere kar sürprizi

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus Belediyesi, "Haydi Çocuklar Kar'a Gidelim" sloganıyla yarıyıl tatilinde olan öğrencileri karla buluşturdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Gülek Mahallesi'nde düzenlenen ve yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte, çocuklar karla buluşarak keyifli anlar yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın yaşantısına renk katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tarz etkinlikler yaparak çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.