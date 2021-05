Tarsus Belediyesinden doludan zarar gören çiftçileri 7 ton gübre, 50 bin marul fidesi

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediyesi, geçtiğimiz ocak ayında meydana gelen dolu felaketinde tarladaki ürünleri zarar gören çiftçilere 7 ton gübre ve 50 bin adet yerli marul fidesi desteğinde bulundu.

Ocak ayında etkili olan dolu felaketi Tarsus'a bağlı Tepetaşpınarı, Karadiken, Pirömerli, Belen ve Kaklıktaşı mahallerinde ekili ve dikili alanlarda zarara neden olmuş, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, mahalle muhtarları ve üreticilerle görüşerek destek sözü vermişti. Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bozdoğan'ın talimatıyla yörede hasar tespit çalışması yapan ziraat mühendislerinin raporu doğrultusunda üreticilere gübre ve yerli tohum-fide desteği yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Tarsus Belediyesi, 5 köyde 7 ton gübreyi üreticilere ulaştırdı. Ayrıca Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından yetiştirilen 50 bin adet yerli marul fidesi de üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Gübre ve fide desteği alan üreticilerle bir araya gelen Başkan Bozdoğan, "Göreve geldiğimizde biz belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman ve her koşulda yanlarında olacağımızın sözünü verirken, belediyenin parasının halkın parası olduğunu her konuşmamızda dile getirdik. Halkın parasını halka harcamayı sürdürüyoruz. Ocak ayındaki dolu felaketinin ardından ziraat mühendislerimiz köylerimizde kapsamlı bir hasar tespit çalışması yaptı. Çiftçilerimizin öncelikli ihtiyaçları belirlendi. Gübre çiftçimizin en büyük gider kalemlerinden birisi. 7 ton gübreyi çiftçimize dağıtarak yüklerini biraz olsun hafifletmek istedik" dedi. - MERSİN

