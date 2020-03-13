Tarsus Belediyesinde tüm etkinliklere ara verildi MERSİN (İHA) – Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, korona virüse önlem olarak belediye tarafından yapılacak tüm kültür ve sanat etkinliklerine ara verdiklerini, belediyeye ait toplu bulunulan yerleri de geçici süreyle kapattıklarını duyurdu.

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, korona virüse önlem olarak belediye tarafından yapılacak tüm kültür ve sanat etkinliklerine ara verdiklerini, belediyeye ait toplu bulunulan yerleri de geçici süreyle kapattıklarını duyurdu.



Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, bir açıklama yaparak, korona virüse karşı aldıkları önlemleri duyurdu. Bozdoğan, açıklamasında Tarsus hemşehrilerine seslenerek, "Korona virüse karşı önlem olarak Tarsus Belediyesi tarafından yapılacak olan tüm kültür ve sanat etkinliklerine geçici bir süre ile ara veriyoruz. Bunun yanı sıra belediyemiz bünyesinde yer alan Zübeyde Hanım Bütünleşik Gündüz Yaşam Evi, Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma Evi, Seher Togo ile Nene Hatun Kreşi, tüm kütüphaneler, okuma salonları ve Mehmet Bal Sergi Salonu geçici süre ile kapatılmıştır. Virüsten korunmak için uyarıları dikkate alarak, sağduyulu şekilde davranmanızı önemle Rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA