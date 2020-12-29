Tarsus Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 500 lira oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tarsus Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 500 lira oldu

29.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:02
Tarsus Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 500 lira oldu

Tarsus Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında imzalan toplu iş sözleşmesi ile belediyedeki en düşük işçi maaşı 3 bin 500 TL oldu.

Tarsus Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında imzalan toplu iş sözleşmesi ile belediyedeki en düşük işçi maaşı 3 bin 500 TL oldu. Belediye ayrıca, kadrolu işçilerin taban yevmiyelerine yüzde 15 zam yaptı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "İşçimizi enflasyona da, pandemiye de ezdirmedik" dedi.

Tarsus Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında, 506 KHK'lı işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Ocak 2021 itibariyle yürürlüğe girecek toplu iş sözleşmesine göre, Tarsus Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 3 bin 500 TL oldu. Böylece Tarsus Belediyesi'nin en düşük işçi maaşı, ülke genelinde uygulanan asgari ücretten 675 lira fazla oldu.

Tarsus Belediyesi ayrıca 193 kadrolu işçinin günlük taban yevmiyelerinde de yüzde 15,5 oranında iyileştirmeye gitti. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Pandemi sürecinde özveriyle çalışan işçilerimizin aileleriyle birlikte daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak belediye olarak görevimiz. Daha iyi bir yaşamın yolu da ekonomik gelirden geçiyor. Belediyelerimizin olanakları belli. Gönül ister ki emekçi kardeşlerimize çok daha yüksek ücretler ödeyelim. Şartlarımızın elverdiği ölçüde işçilerimizin ücretlerini artırdık. Şunu söyleyebiliriz: İşçimizi enflasyona da, pandemiye de ezdirmedik. İşçi sendikalarının tüm asgari ücretliler için önerdiği üst sınıra yakın bir maaş belirledik. İşçilerimize, belediyemize, Tarsusumuza verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 500 lira oldu
Tarsus Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 500 lira oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Gülben Ergen Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Vitor Hugo Metin Oktay Fatih Terim Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Rusya Beşiktaş Sivasspor İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarsus Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 500 lira oldu | Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 15:08:10. #1.15#
title