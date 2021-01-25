Tarsus Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Tarsus Belediyesi, ilçede yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, merkeze 45 kilometre uzaklıktaki 6 hanenin yer aldığı Kaburgediği Mahallesi'nde bozuk olan yolda çalışma başlattı.

Mahalle muhtarı İsa Gür, başlatılan çalışma dolayısıyla Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a ve ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt