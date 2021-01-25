Tarsus Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor
25.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:20
Tarsus Belediyesi, ilçede yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Tarsus Belediyesi, ilçede yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, merkeze 45 kilometre uzaklıktaki 6 hanenin yer aldığı Kaburgediği Mahallesi'nde bozuk olan yolda çalışma başlattı.
Mahalle muhtarı İsa Gür, başlatılan çalışma dolayısıyla Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a ve ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt