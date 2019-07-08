Tarsus Belediyesi, yıpranan ve zarar verilen büstleri onarıyor

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, kentin çeşitli noktalarından bulunan ve zamanla yıpranan Atatürk, Rauf Denktaş ile daha önce kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilen Zübeyde Hanım büstünü onarım ve bakım çalışmalarına başladı.

Tarsus' ta yaklaşık bir ay önce Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büstüne kendini bilmez kişi veya kişiler tarafından zarar verildi. Şüpheliler, üzerinde Hz. Muhammed'in, 'Cennet anaların ayakları altındadır' hadisinin yazılı bulunduğu yaklaşık 1,5 metrelik kaide üzerinde bulunan büstteki gözlüğü çaldılar. Tarsus Belediyesi'ne bağlı uzman ekipler, Zübeyde Hanım büstü olmak üzere kentin çeşitli noktalarında bulunan ancak zamanla yıpranmış olan Mustafa Kemal Atatürk ile KKTC. eski Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş büstlerini kaidelerinden sökerek, onarım çalışmalarına başladı. Büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdüren ekipler, büstleri onarıp, eski görünümlerine kavuşturacak. - MERSİN

Kaynak: İHA