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Tarsus Belediyesi, Yaz Spor Okullarını hayata geçirdi

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediyesi Spor Kulübü, çocuklara spor sevgisi kazandırmak, rekabet ve yarışma ruhunu aşılamak ve genç yetenekleri keşfetmek amacıyla Yaz Spor Okullarını hayata geçirdi.

Tarsus Belediyesi, Yaz Spor Okullarını hayata geçirdi
19.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:45

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediyesi Spor Kulübü, çocuklara spor sevgisi kazandırmak, rekabet ve yarışma ruhunu aşılamak ve genç yetenekleri keşfetmek amacıyla Yaz Spor Okullarını hayata geçirdi. Yaz Spor Okulların basketbol, voleybol ve futbol branşlarında eğitim verilecek.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor Kulübü bünyesinde görev yapan ve kendi branşlarında kariyer sahibi antrenörlerin gözetiminde 8-15 yaş gruplarını kapsayan Yaz Spor Okulları, basketbol, voleybol ve futbol branşlarında genç yeteneklere hizmet verecek. Tarsus Belediye Başkanı ve Tarsus Belediye Spor Kulüp Başkanı Haluk Bozdoğan'ın, pandemi sürecinde spordan uzak kalan 8-15 grubu çocuklara sağlıklı yaşamın ilk ögelerinden olan sporu sevdirmek için spor okulları açılması yönündeki talimatıyla Mehmet Çelebi Spor Salonunda üç branşta Yaz Spor Okulları faaliyetlerine başlandı.

Yaz Spor Okullarına katılmak isteyen çocukların, kayıtlarını spor salonunda yaptırabilecekleri bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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